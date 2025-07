MC Daniel e Lorena Maria anunciam o fim do relacionamento MC Daniel e Lorena Maria não são mais um casal. A confirmação veio na noite deste... Portal Pop Mais|Do R7 12/07/2025 - 21h57 (Atualizado em 12/07/2025 - 21h57 ) twitter

MC Daniel e Lorena Maria não são mais um casal. A confirmação veio na noite deste sábado (12), em comunicado divulgado nas redes sociais. Os boatos em torno do fim do relacionamento circulavam desde que já dois deixaram de se seguir no Instagram.

Para mais detalhes sobre essa história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

