Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Médicos confirmam diagnóstico de demência e afasia de Wendy Williams

A apresentadora norte-americana Wendy Williams, de 61 anos, enfrenta desafios significativos em sua saúde. Exames médicos...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Wendy Williams - Foto: Reprodução Portal Pop Mais

A apresentadora norte-americana Wendy Williams, de 61 anos, enfrenta desafios significativos em sua saúde. Exames médicos recentes confirmaram o diagnóstico de demência frontotemporal (DFT) e afasia primária progressiva, condições que afetam gravemente a comunicação e as funções cognitivas. As informações são da revista People.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre a situação de Wendy Williams.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.