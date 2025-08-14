Médicos confirmam diagnóstico de demência e afasia de Wendy Williams A apresentadora norte-americana Wendy Williams, de 61 anos, enfrenta desafios significativos em sua saúde. Exames médicos... Portal Pop Mais|Do R7 13/08/2025 - 21h38 (Atualizado em 13/08/2025 - 21h38 ) twitter

Wendy Williams - Foto: Reprodução Portal Pop Mais

A apresentadora norte-americana Wendy Williams, de 61 anos, enfrenta desafios significativos em sua saúde. Exames médicos recentes confirmaram o diagnóstico de demência frontotemporal (DFT) e afasia primária progressiva, condições que afetam gravemente a comunicação e as funções cognitivas. As informações são da revista People.

