Mesmo após incêndio, Tomorrownland mantén agenda e abre portas ao público

Tomorrownland Portal Pop Mais

O Tomorrowland decidiu manter a agenda de shows e abriu os portões para o público, nesta quinta-feira (17). Havia dúvida se a organização manteria o festival por conta do incêndio que destruiu o palco principal na tarde de ontem. O festival de música eletrônica, realizado em Boom, na Bélgica, publicou fotos da chegada dos visitantes em suas redes sociais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades do festival!

