“MEXE”: Pabllo Vittar anuncia feat com o girl group sul-coreano NMIXX

Após agitar as redes sociais com um teaser enigmático que conecta o Brasil à Coreia do...

Portal Pop Mais|Do R7

pabllo vittar anuncia shows internacionais Portal Pop Mais

Após agitar as redes sociais com um teaser enigmático que conecta o Brasil à Coreia do Sul, a cantora Pabllo Vittar anunciou que sua nova música de trabalho será “MEXE”, uma parceria com o girl group sul-coreano NMIXX. O single estará disponível em todas as plataformas de streaming no dia 21 de agosto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa colaboração incrível!

