“MEXE”: Pabllo Vittar anuncia feat com o girl group sul-coreano NMIXX
Após agitar as redes sociais com um teaser enigmático que conecta o Brasil à Coreia do Sul, a cantora Pabllo Vittar anunciou que sua nova música de trabalho será “MEXE”, uma parceria com o girl group sul-coreano NMIXX. O single estará disponível em todas as plataformas de streaming no dia 21 de agosto.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa colaboração incrível!
