Modelo brasileira é hospitalizada após após desafio de biquíni na neve
A influenciadora e modelo brasileira Karol Rosalin, de 26 anos, foi hospitalizada em San Carlos de Bariloche, na Patagônia argentina, após participar de uma trend viral que desafia celebridades a posarem de biquíni em paisagens cobertas de neve. A paulista decidiu aderir à brincadeira durante sua viagem, mas acabou sentindo os efeitos do frio extremo poucos minutos depois das fotos.
