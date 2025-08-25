Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Modelo brasileira é hospitalizada após após desafio de biquíni na neve

A influenciadora e modelo brasileira Karol Rosalin, de 26 anos, foi hospitalizada em San Carlos de Bariloche, na Patagônia argentina...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Modelo brasileira é hospitalizada após após desafio de biquíni na neve Portal Pop Mais

A influenciadora e modelo brasileira Karol Rosalin, de 26 anos, foi hospitalizada em San Carlos de Bariloche, na Patagônia argentina, após participar de uma trend viral que desafia celebridades a posarem de biquíni em paisagens cobertas de neve. A paulista decidiu aderir à brincadeira durante sua viagem, mas acabou sentindo os efeitos do frio extremo poucos minutos depois das fotos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre o que aconteceu com Karol Rosalin!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.