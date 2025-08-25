Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Morre aos 52 anos o dublador Flávio Back, voz de Chapolin e Game of Thrones

O dublador Flávio Back morreu aos 52 anos no Hospital Casa de Portugal, no Rio de...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

morre Flávio Back Portal Pop Mais

O dublador Flávio Back morreu aos 52 anos no Hospital Casa de Portugal, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (25) pela Associação Brasileira de Dubladores.

Para mais detalhes sobre a vida e carreira de Flávio Back, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.