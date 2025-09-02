Morre David Keighley, cocriador do formato IMAX David Keighley, um dos principais nomes por trás da criação e popularização do formato de cinema... Portal Pop Mais|Do R7 02/09/2025 - 18h58 (Atualizado em 02/09/2025 - 18h58 ) twitter

Morre David Keighley, Co-Criador do Formato IMAX Portal Pop Mais

David Keighley, um dos principais nomes por trás da criação e popularização do formato de cinema IMAX, faleceu em 28 de agosto, em Nova York, aos 77 anos. A notícia foi confirmada por seu filho, Geoff Keighley, ao The Hollywood Reporter. David estava em tratamento contra um câncer de próstata neuroendócrino no Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

