Morre David Keighley, cocriador do formato IMAX

David Keighley, um dos principais nomes por trás da criação e popularização do formato de cinema...

David Keighley, um dos principais nomes por trás da criação e popularização do formato de cinema IMAX, faleceu em 28 de agosto, em Nova York, aos 77 anos. A notícia foi confirmada por seu filho, Geoff Keighley, ao The Hollywood Reporter. David estava em tratamento contra um câncer de próstata neuroendócrino no Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

