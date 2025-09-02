Morre David Keighley, cocriador do formato IMAX
David Keighley, um dos principais nomes por trás da criação e popularização do formato de cinema...
David Keighley, um dos principais nomes por trás da criação e popularização do formato de cinema IMAX, faleceu em 28 de agosto, em Nova York, aos 77 anos. A notícia foi confirmada por seu filho, Geoff Keighley, ao The Hollywood Reporter. David estava em tratamento contra um câncer de próstata neuroendócrino no Memorial Sloan Kettering Cancer Center.
David Keighley, um dos principais nomes por trás da criação e popularização do formato de cinema IMAX, faleceu em 28 de agosto, em Nova York, aos 77 anos. A notícia foi confirmada por seu filho, Geoff Keighley, ao The Hollywood Reporter. David estava em tratamento contra um câncer de próstata neuroendócrino no Memorial Sloan Kettering Cancer Center.
Para saber mais sobre a vida e legado de David Keighley, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para saber mais sobre a vida e legado de David Keighley, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: