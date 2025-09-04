Morre Duda Nunes, a drag queen Morsa, aos 57 anos
A drag queen Duda Nunes, conhecida artisticamente como Morsa, faleceu aos 57 anos nesta quarta-feira (3), em decorrência de complicações causadas por um enfisema pulmonar — doença crônica e progressiva que faz parte da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). A morte foi confirmada por sua amiga Paula Ferreira.
Para saber mais sobre a vida e legado de Morsa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
