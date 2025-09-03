Morre Elias Moreira, ex-Participante do The Voice Brasil O cantor Elias Moreira, de 39 anos, faleceu na madrugada desta quarta-feira (3) em um hospital... Portal Pop Mais|Do R7 03/09/2025 - 12h19 (Atualizado em 03/09/2025 - 12h19 ) twitter

Morre Elias Moreira, Cantor Roraimense e Ex-Participante do The Voice Brasil Portal Pop Mais

O cantor Elias Moreira, de 39 anos, faleceu na madrugada desta quarta-feira (3) em um hospital de Manaus. A causa da morte ainda não foi confirmada, mas amigos e colegas músicos afirmam que o artista sofreu uma parada cardíaca. Moreira, que participou do programa The Voice Brasil, residia na capital amazonense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre a vida e a carreira de Elias Moreira.

