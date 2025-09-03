Morre Elias Moreira, ex-Participante do The Voice Brasil

Logo R7.com
O cantor Elias Moreira, de 39 anos, faleceu na madrugada desta quarta-feira (3) em um hospital de Manaus. A causa da morte ainda não foi confirmada, mas amigos e colegas músicos afirmam que o artista sofreu uma parada cardíaca. Moreira, que participou do programa The Voice Brasil, residia na capital amazonense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre a vida e a carreira de Elias Moreira.

