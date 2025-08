Morre Kelley Mack, atriz de ‘The Walking Dead’, aos 33 anos A atriz Kelley Mack, que participou da série “The Walking Dead”, morreu aos 33 anos no... Portal Pop Mais|Do R7 05/08/2025 - 21h37 (Atualizado em 05/08/2025 - 21h37 ) twitter

Morre Kelley Mack Portal Pop Mais

A atriz Kelley Mack, que participou da série “The Walking Dead”, morreu aos 33 anos no último sábado (2). A artista tratava um glioma, que é um tipo raro de tumor no sistema nervoso central. As informações são do site “Hollywood Reporter”.

Para mais detalhes sobre a vida e carreira de Kelley Mack, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

