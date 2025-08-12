Logo R7.com
Morre Natan Brito, vocalista da Banda & Voz, aos 62 anos Portal Pop Mais

O cantor Natan Brito, conhecido por sua atuação na “Banda e Voz”, morreu nesta segunda-feira (11), deixando um legado de canções que marcaram a história da música gospel brasileira. A notícia foi divulgada em suas redes sociais e recebeu manifestações de pesar de amigos, colegas e admiradores de sua trajetória. A causa da morte não foi informada.

