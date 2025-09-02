Morre Paulão, pioneiro do vôlei de praia e primeiro campeão do Circuito Brasileiro O vôlei de praia brasileiro perdeu, nesta terça-feira (2), um de seus nomes mais importantes. Paulo... Portal Pop Mais|Do R7 02/09/2025 - 13h58 (Atualizado em 02/09/2025 - 13h58 ) twitter

Morre Paulão, pioneiro do vôlei de praia e primeiro campeão do Circuito Brasileiro Portal Pop Mais

O vôlei de praia brasileiro perdeu, nesta terça-feira (2), um de seus nomes mais importantes. Paulo Roberto Moreira da Costa, conhecido como Paulão, faleceu aos 52 anos. Ele entrou para a história do esporte como o primeiro campeão do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em 1991, ao lado do parceiro Paulo Emílio.

Saiba mais sobre a trajetória de Paulão e suas conquistas no vôlei de praia consultando a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

