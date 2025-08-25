Morre Verónica Echegui, atriz de Eu Sou Juani, aos 42 anos
A atriz espanhola Verónica Echegui, conhecida pelo filme Eu Sou Juani (2006), faleceu neste domingo (24),...
A atriz espanhola Verónica Echegui, conhecida pelo filme Eu Sou Juani (2006), faleceu neste domingo (24), aos 42 anos, em Madrid. De acordo com informações do jornal El País, Echegui estava internada na capital espanhola e lutava contra um câncer mantido em sigilo, conhecido apenas por pessoas próximas.
A atriz espanhola Verónica Echegui, conhecida pelo filme Eu Sou Juani (2006), faleceu neste domingo (24), aos 42 anos, em Madrid. De acordo com informações do jornal El País, Echegui estava internada na capital espanhola e lutava contra um câncer mantido em sigilo, conhecido apenas por pessoas próximas.
Para mais detalhes sobre a vida e carreira de Verónica Echegui, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: