Mumuzinho aciona a Justiça após desconfirar de de gastos com pensão do filho Mumuzinho entrou na Justiça pedindo explicações sobre os gastos da pensão que paga ao filho Kaik,... Portal Pop Mais|Do R7 23/07/2025 - 09h17

Mumuzinho Portal Pop Mais

Mumuzinho entrou na Justiça pedindo explicações sobre os gastos da pensão que paga ao filho Kaik, de 13 anos. Mensalmente, ele desembolsa o valor de R$ 9 mil, e quer saber se o dinheiro repassado está de fato sendo gasto com a criança. Além da pensão, o pagodeiro também arca com outras despesas do garoto, como plano de saúde, matrícula escolar, material, uniforme e demais despesas educacionais.

