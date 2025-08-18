Mumuzinho atinge 2 bilhões de streams e prepara tributo a Roberto Carlos Mumuzinho está vivendo um momento de grandes conquistas. O cantor atingiu a marca de 2 bilhões... Portal Pop Mais|Do R7 18/08/2025 - 13h19 (Atualizado em 18/08/2025 - 13h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mumuzinho atinge 2 bilhões de streams e prepara tributo a Roberto Carlos Portal Pop Mais

Mumuzinho está vivendo um momento de grandes conquistas. O cantor atingiu a marca de 2 bilhões de streams em sua discografia, consolidando sua presença no samba e no pagode. Além disso, ele já anunciou um projeto especial em homenagem a Roberto Carlos, que promete levar o rei para o universo do samba em 2026.

Consulte no nosso parceiro Portal Pop Mais para saber mais sobre essa emocionante homenagem e as conquistas de Mumuzinho!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

VÍDEO: Henrique, da dupla com Juliano, faz pegadinha ousada e deixa fãs morrendo de inveja

Médicos atualizam estado de saúde de Luis Fernando Veríssimo

Felca recebe ameaças na internet após denuncia a Hytalo Santos e justiça obriga Google a revelar autor em 24h