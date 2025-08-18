Logo R7.com
Mumuzinho atinge 2 bilhões de streams e prepara tributo a Roberto Carlos

Mumuzinho está vivendo um momento de grandes conquistas. O cantor atingiu a marca de 2 bilhões...

Mumuzinho atinge 2 bilhões de streams e prepara tributo a Roberto Carlos

Mumuzinho está vivendo um momento de grandes conquistas. O cantor atingiu a marca de 2 bilhões de streams em sua discografia, consolidando sua presença no samba e no pagode. Além disso, ele já anunciou um projeto especial em homenagem a Roberto Carlos, que promete levar o rei para o universo do samba em 2026.

