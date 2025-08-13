Logo R7.com
Narcisa Tamborindeguy coloca apartamento de luxo em Copacabana para alugar; veja fotos

Narcisa Tamborindeguy, conhecida socialite carioca, colocou à disposição para locação seu apartamento no Edifício Chopin, em...

Narcisa Tamborindeguy, conhecida socialite carioca, colocou à disposição para locação seu apartamento no Edifício Chopin, em Copacabana, Rio de Janeiro. O imóvel, que passou por uma reforma completa, entrou no mercado na última semana. A socialite se mudou recentemente para Ipanema, mas continua proprietária de outros três apartamentos no mesmo prédio.

