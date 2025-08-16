Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Neta de Raul Gil revela drama de não poder falar sobre o avô e diz que sofre censura de tio: “Correndo risco”

A tradicional família de Raul Gil vive dias turbulentos e cheios de tensão. A mais nova...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Neta de Raul Gil revela drama de não poder falar sobre o avô e diz que sofre censura de tio: Portal Pop Mais

A tradicional família de Raul Gil vive dias turbulentos e cheios de tensão. A mais nova reviravolta veio à tona nesta última sexta-feira (15), quando Raquel, neta do veterano apresentador, usou as redes sociais para desabafar sobre uma medida polêmica tomada dentro de casa.

Para saber mais sobre essa história intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.