Neta de Raul Gil revela drama de não poder falar sobre o avô e diz que sofre censura de tio: “Correndo risco” A tradicional família de Raul Gil vive dias turbulentos e cheios de tensão. A mais nova... Portal Pop Mais|Do R7 16/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 16/08/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neta de Raul Gil revela drama de não poder falar sobre o avô e diz que sofre censura de tio: Portal Pop Mais

A tradicional família de Raul Gil vive dias turbulentos e cheios de tensão. A mais nova reviravolta veio à tona nesta última sexta-feira (15), quando Raquel, neta do veterano apresentador, usou as redes sociais para desabafar sobre uma medida polêmica tomada dentro de casa.

Para saber mais sobre essa história intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Sean Kingston, do hit “Beutiful gils”, é condenado a prisão nos EUA após fraude milionária

Fernanda Paes Leme fala sobre afastamento de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso: “É chato”

VÍDEO: Noivo troca nome da noiva pelo da ex no altar, momento gera constrangimento e vira piada nas rede