Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Netflix divulga primeira imagem da personagem de Lady Gaga em Wandinha

A Netflix divulgou nesta segunda-feira (1º) a primeira imagem de Lady Gaga caracterizada como Rosaline Rotwood...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Netflix divulga primeira imagem da personagem de Lady Gaga em Wandinha Portal Pop Mais

A Netflix divulgou nesta segunda-feira (1º) a primeira imagem de Lady Gaga caracterizada como Rosaline Rotwood para a Parte 2 da segunda temporada de Wandinha. A presença da cantora e atriz no elenco já vinha sendo especulada pelos fãs, que agora aguardam uma possível reviravolta envolvendo a personagem.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.