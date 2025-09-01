Netflix divulga primeira imagem da personagem de Lady Gaga em Wandinha A Netflix divulgou nesta segunda-feira (1º) a primeira imagem de Lady Gaga caracterizada como Rosaline Rotwood... Portal Pop Mais|Do R7 01/09/2025 - 12h18 (Atualizado em 01/09/2025 - 12h18 ) twitter

A Netflix divulgou nesta segunda-feira (1º) a primeira imagem de Lady Gaga caracterizada como Rosaline Rotwood para a Parte 2 da segunda temporada de Wandinha. A presença da cantora e atriz no elenco já vinha sendo especulada pelos fãs, que agora aguardam uma possível reviravolta envolvendo a personagem.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades!

