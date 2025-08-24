Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Neymar Jr presta homenagem emocionante no aniversário de 14 anos do filho Davi Lucca

O jogador Neymar Jr. utilizou as redes sociais neste domingo (24) para celebrar uma data especial: o aniversário de 14 anos de seu...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Neymar Jr presta homenagem emocionante no aniversário de 14 anos do filho Davi Lucca Portal Pop Mais

O jogador Neymar Jr. utilizou as redes sociais neste domingo (24) para celebrar uma data especial: o aniversário de 14 anos de seu primogênito, Davi Lucca, fruto do relacionamento com a influenciadora digital Carol Dantas.

Consulte no nosso parceiro Portal Pop Mais para ler a matéria completa!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.