Neymar Jr presta homenagem emocionante no aniversário de 14 anos do filho Davi Lucca O jogador Neymar Jr. utilizou as redes sociais neste domingo (24) para celebrar uma data especial: o aniversário de 14 anos de seu... Portal Pop Mais|Do R7 24/08/2025 - 16h57 (Atualizado em 24/08/2025 - 16h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neymar Jr presta homenagem emocionante no aniversário de 14 anos do filho Davi Lucca Portal Pop Mais

O jogador Neymar Jr. utilizou as redes sociais neste domingo (24) para celebrar uma data especial: o aniversário de 14 anos de seu primogênito, Davi Lucca, fruto do relacionamento com a influenciadora digital Carol Dantas.

Consulte no nosso parceiro Portal Pop Mais para ler a matéria completa!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Mulher é presa após se passar por juíza, promotora e chefe da Interpol

Morre Jerry Adler, ator de “The Sopranos” e “Mad About You”, aos 96 anos

Morre irmã de Cissa Guimarães