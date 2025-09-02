Logo R7.com
NFL prepara esquema especial para presença de Taylor Swift em jogo no Brasil

A cantora Taylor Swift deve desembarcar no Brasil ainda nesta semana para acompanhar a partida entre...

A cantora Taylor Swift deve desembarcar no Brasil ainda nesta semana para acompanhar a partida entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, marcada para sexta-feira (5), na Neo Química Arena, em São Paulo. A visita ocorre para prestigiar seu noivo, o jogador Travis Kelce, astro do Chiefs.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa visita tão aguardada!

