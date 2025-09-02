NFL prepara esquema especial para presença de Taylor Swift em jogo no Brasil A cantora Taylor Swift deve desembarcar no Brasil ainda nesta semana para acompanhar a partida entre... Portal Pop Mais|Do R7 02/09/2025 - 08h18 (Atualizado em 02/09/2025 - 08h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taylor Swift entra para o Guinness Book com recorde histórico em podcast de Travis Kelce Portal Pop Mais

A cantora Taylor Swift deve desembarcar no Brasil ainda nesta semana para acompanhar a partida entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, marcada para sexta-feira (5), na Neo Química Arena, em São Paulo. A visita ocorre para prestigiar seu noivo, o jogador Travis Kelce, astro do Chiefs.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa visita tão aguardada!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

David Luiz se pronuncia após acusação de ameaça e polêmica sobre suposta traição

Morre o jornalista Mino Carta, aos 91 anos

Lucas Guimarães reage à revelação de traição de Carlinhos Maia: “Desejo que ele se cure desses traumas”