NFL prepara esquema especial para presença de Taylor Swift em jogo no Brasil
A cantora Taylor Swift deve desembarcar no Brasil ainda nesta semana para acompanhar a partida entre...
A cantora Taylor Swift deve desembarcar no Brasil ainda nesta semana para acompanhar a partida entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, marcada para sexta-feira (5), na Neo Química Arena, em São Paulo. A visita ocorre para prestigiar seu noivo, o jogador Travis Kelce, astro do Chiefs.
A cantora Taylor Swift deve desembarcar no Brasil ainda nesta semana para acompanhar a partida entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, marcada para sexta-feira (5), na Neo Química Arena, em São Paulo. A visita ocorre para prestigiar seu noivo, o jogador Travis Kelce, astro do Chiefs.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa visita tão aguardada!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa visita tão aguardada!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: