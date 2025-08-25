North West surge ao lado de Kim Kardashian e aposta em look gótico avaliado em mais de R$ 11 mil
North West, filha de Kim Kardashian e Kanye West, o Ye, chamou atenção ao adotar um visual gótico em jantar em família na capital italiana. A pré-adolescente, de 12 anos, foi fotografada ao lado da mãe na saída do Restaurante Pierluigi, em Roma, na noite de domingo (24).
Para mais detalhes sobre o look impressionante de North West, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
