Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

North West surge ao lado de Kim Kardashian e aposta em look gótico avaliado em mais de R$ 11 mil

North West, filha de Kim Kardashian e Kanye West, o Ye, chamou atenção ao adotar um...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

North West surge ao lado de Kim Kardashian e aposta em look gótico avaliado em mais de R$ 11 mil Portal Pop Mais

North West, filha de Kim Kardashian e Kanye West, o Ye, chamou atenção ao adotar um visual gótico em jantar em família na capital italiana. A pré-adolescente, de 12 anos, foi fotografada ao lado da mãe na saída do Restaurante Pierluigi, em Roma, na noite de domingo (24).

Para mais detalhes sobre o look impressionante de North West, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.