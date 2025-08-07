Nova temporada de ‘Wandinha’ divide opiniões, mas Jenna Ortega segue imbatível
A tão aguardada segunda temporada de Wandinha chegou à Netflix e, como esperado, causou burburinho entre os fãs e a crítica. Com Jenna Ortega reprisando seu papel como a adolescente mórbida mais amada do streaming, a série voltou com tudo… ou quase. O que estão dizendo por aí? Que Ortega continua sendo o maior trunfo da produção, mas a temporada está longe de ser unanimidade.
Para saber mais sobre as opiniões e detalhes dessa nova temporada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
