O dia 4 é de Beyoncé: cantora completa 44 anos cercada de simbolismos

Artista faz aniversário nesta quinta-feira (4)

Beyoncé completa 44 anos nesta quinta-feira (4), uma data que carrega um simbolismo especial para a cantora americana. O número 4 é tão importante na vida e na carreira da artista que ela chegou a batizar seu quarto álbum de estúdio de “4”, lançado em 2011. O disco, que enfrentou dificuldades nas paradas devido a um vazamento inesperado, reúne sucessos como “Run the World (Girls)”, “Love on Top” e “Countdown”.

Para saber mais sobre a conexão de Beyoncé com o número 4 e outras curiosidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

