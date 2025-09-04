Logo R7.com
“O Morro dos Ventos Uivantes” ganha trailer e já enfrenta críticas por embranquecimento de personagem

A nova adaptação cinematográfica de O Morro dos Ventos Uivantes, clássico da literatura britânica escrito por...

Portal Pop Mais

A nova adaptação cinematográfica de O Morro dos Ventos Uivantes, clássico da literatura britânica escrito por Emily Brontë, teve seu primeiro trailer divulgado nesta semana — e a prévia já está gerando discussões. Dirigido por Emerald Fennell (Bela Vingança, Saltburn), o longa aposta em uma abordagem mais sensual e sombria da obra, mas vem sendo alvo de críticas por uma escolha controversa no elenco.

