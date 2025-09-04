“O Morro dos Ventos Uivantes” ganha trailer e já enfrenta críticas por embranquecimento de personagem A nova adaptação cinematográfica de O Morro dos Ventos Uivantes, clássico da literatura britânica escrito por... Portal Pop Mais|Do R7 04/09/2025 - 13h02 (Atualizado em 04/09/2025 - 13h02 ) twitter

Portal Pop Mais

A nova adaptação cinematográfica de O Morro dos Ventos Uivantes, clássico da literatura britânica escrito por Emily Brontë, teve seu primeiro trailer divulgado nesta semana — e a prévia já está gerando discussões. Dirigido por Emerald Fennell (Bela Vingança, Saltburn), o longa aposta em uma abordagem mais sensual e sombria da obra, mas vem sendo alvo de críticas por uma escolha controversa no elenco.

Para saber mais sobre as polêmicas e detalhes dessa nova adaptação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

