“O Morro dos Ventos Uivantes” ganha trailer e já enfrenta críticas por embranquecimento de personagem
A nova adaptação cinematográfica de O Morro dos Ventos Uivantes, clássico da literatura britânica escrito por Emily Brontë, teve seu primeiro trailer divulgado nesta semana — e a prévia já está gerando discussões. Dirigido por Emerald Fennell (Bela Vingança, Saltburn), o longa aposta em uma abordagem mais sensual e sombria da obra, mas vem sendo alvo de críticas por uma escolha controversa no elenco.
Para saber mais sobre as polêmicas e detalhes dessa nova adaptação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
