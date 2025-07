O que é “Wyoming Incident”, imagem que invandiu transmissão da Record News; emissora se pronuncia Na noite da última terça-feira (29), um episódio estranho e assustador surpreendeu os espectadores da Record... Portal Pop Mais|Do R7 30/07/2025 - 17h18 (Atualizado em 30/07/2025 - 17h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O que é Portal Pop Mais

Na noite da última terça-feira (29), um episódio estranho e assustador surpreendeu os espectadores da Record News durante uma transmissão ao vivo no YouTube. No meio do noticiário, a imagem foi subitamente cortada por um vídeo perturbador, com rostos deformados e frases inquietantes, interrompendo a programação online. O conteúdo exibido é associado à famosa lenda da internet conhecida como The Wyoming Incident.

Para saber mais sobre esse incidente intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, acusa ex de agressão e falta de pensão em desabafo nas redes sociais; veja

Fã revela como foi parar em camarim de Zezé Di Camargo: ‘Veio e me chamou’

Netflix revela imagens de drama com Rodrigo Santoro