O que sabemos até agora sobre a sequência de ‘O Diabo Veste Prada 2’ As filmagens de O Diabo Veste Prada 2 estão oficialmente em andamento e já movimentam as... Portal Pop Mais|Do R7 30/07/2025 - 09h58 (Atualizado em 30/07/2025 - 09h58 ) twitter

As filmagens de O Diabo Veste Prada 2 estão oficialmente em andamento e já movimentam as ruas de Nova York desde o fim de junho. Com o retorno de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, a sequência promete reacender o universo da moda com direito a looks icônicos, reencontros tensos e muita passarela, ou calçada, mesmo.

