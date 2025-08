O túmulo ‘secreto’ da Princesa Diana: onde ela está enterrada e como visitar o local? Um dos maiores mistérios que ainda desperta curiosidade ao redor do mundo é o local de... Portal Pop Mais|Do R7 03/08/2025 - 15h37 (Atualizado em 03/08/2025 - 15h37 ) twitter

Princesa Diana

Um dos maiores mistérios que ainda desperta curiosidade ao redor do mundo é o local de sepultamento da Princesa Diana. Ao contrário do que muitos imaginam, o corpo da “princesa do povo” não repousa em um mausoléu público nem em um cemitério da realeza. Diana foi enterrada de maneira isolada, em uma pequena ilha particular situada no centro de um lago ornamental — um local que não está aberto à visitação pública.

Para saber mais sobre este local enigmático e como visitá-lo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

