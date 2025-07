Oprah Winfrey libera estrada privada no Havaí para evacuação após alerta de tsunami Oprah Winfrey liberou o acesso à sua estrada particular em Maui, no Havaí, para que os... Portal Pop Mais|Do R7 30/07/2025 - 09h58 (Atualizado em 30/07/2025 - 09h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A apresentadora Oprah Winfrey - Foto: Reprodução Portal Pop Mais

Oprah Winfrey liberou o acesso à sua estrada particular em Maui, no Havaí, para que os moradores pudessem deixar as áreas que estão sob ameaça de uma possível tsunami. Mais cedo, durante a evacuação, o nome da apresentadora foi parar entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, com muitas críticas por conta do acesso ter ficado fechado diante de uma situação de emergência.

Para mais detalhes sobre essa situação e as últimas atualizações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Trump avalia perdão presidencial a “amigo” P. Diddy após condenação por crimes

Horas antes de alerta de tsunami, Fundação Cacique Cobra Coral suspende apoio climático aos EUA em retaliação a tarifas de Trump

O que sabemos até agora sobre a sequência de ‘O Diabo Veste Prada 2’