Oruam é indiciado por associação ao tráfico de drogas e ligação com o Comando Vermelho

Oruam Portal Pop Mais

Mauro Davi Nepomuceno, mais conhecido como Oruam, foi oficialmente indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por associação com o tráfico de drogas. A informação foi confirmada pelo secretário estadual da PC, Felipe Curi, nesta terça-feira (22). Mais cedo, o rapper compartilhou um vídeo desafiando as autoridades, durante uma operação, capitaneada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

