Pai de produtor baiano expõe Dona Ruth após polêmica com indenizações em acidente de Marília Mendonça

Dona Ruth Portal Pop Mais

O pai de Henrique Bahia, uma das vítimas do acidente aéreo que matou Marília Mendonça, se manifestou sobre a polêmica envolvendo a divisão do seguro da aeronave e criticou publicamente Dona Ruth, mãe da cantora. Ontem (7), veio a tona que a avó do menino Leo teria exigido 50% do valor do seguro pago às famílias das vítimas, alegando que a vida da cantora sertaneja, sua filha, era mais importante que as demais.

