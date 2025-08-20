Pais do influenciador ‘Boca de 09’ são denunciados ao MP por exposição do adolescente
A vereadora Amanda Vettorazzo (União Brasil) protocolou nesta terça-feira (19) uma denúncia no Ministério Público de São Paulo (MPSP) solicitando investigação sobre a responsabilidade dos pais do influenciador Vinicius Oliveira Santos, de 17 anos, conhecido como “Boca de 09”. O POP Mais teve acesso à denúncia, que também foi levada ao Conselho Tutelar para apuração.
Para saber mais sobre essa polêmica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
