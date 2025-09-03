Pancadaria! ‘Saradona’ pega marido no flagra com gordinha e vídeo viraliza Um suposto caso de traição virou uma verdadeira novela das redes sociais nesta segunda-feira (1). As... Portal Pop Mais|Do R7 03/09/2025 - 09h18 (Atualizado em 03/09/2025 - 09h18 ) twitter

Pancadaria! 'Saradona' pega marido no flagra com gordinha e vídeo viraliza Portal Pop Mais

Um suposto caso de traição virou uma verdadeira novela das redes sociais nesta segunda-feira (1). As imagens, que começaram a circular em grupos de WhatsApp e ganharam espaço em perfis de fofoca, mostram o momento em que uma mulher flagra o marido com uma amante dentro de casa, e a reação foi reagir agressivamente.

Para saber todos os detalhes dessa história polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

