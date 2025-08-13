Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Paola Carosella rebate opinião de internauta sobre sua carreira e afirma: “Prefiro ser feliz do que agradar os outros”

Paola Carosella, chef renomada e personalidade da televisão, deu uma resposta direta a um comentário de...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Paola Carosella rebate opinião de internauta sobre sua carreira e afirma: Portal Pop Mais

Paola Carosella, chef renomada e personalidade da televisão, deu uma resposta direta a um comentário de internauta que dizia preferir vê-la na cozinha do que atuando como influencer.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre a postura firme da chef!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.