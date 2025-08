Paola Carosella volta ao MasterChef e emociona fãs após 5 anos Paola Carosella voltou com tudo? Cinco anos depois de deixar o MasterChef Brasil, ela reapareceu no... Portal Pop Mais|Do R7 06/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 06/08/2025 - 08h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Paola Carosella volta ao MasterChef e emociona fãs após 5 anos Portal Pop Mais

Paola Carosella voltou com tudo? Cinco anos depois de deixar o MasterChef Brasil, ela reapareceu no estúdio do reality da Band e deixou os fãs em clima de nostalgia. A participação especial, exibida nesta terça-feira (5), pegou muita gente de surpresa e movimentou as redes sociais, onde o nome da jurada ficou entre os assuntos mais comentados da noite e ainda continua nesta manhã.

Não perca a chance de saber mais sobre essa emocionante volta de Paola Carosella! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

‘O Agente Secreto’, premiado em Cannes, será filme de abertura do festival de Brasília

Saiba o estado de saúde de Francis Ford Coppola após internação

Renato Góes é acusado de internar melhor amigo à força em clínica psiquiátrica: “Fui enganado”