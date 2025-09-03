Logo R7.com
Participantes do Rancho do Maia viralizam com “brotheragem” e internet reage: “Héteros de hoje em dia”

Um momento inusitado no reality ‘Rancho do Maia‘, criado e comandado por Carlinhos Maia, ganhou repercussão...

Portal Pop Mais|Do R7

Um momento inusitado no reality ‘Rancho do Maia‘, criado e comandado por Carlinhos Maia, ganhou repercussão nas redes sociais nesta semana. Em vídeos que circulam no X (antigo Twitter) e no Instagram, alguns participantes do sexo masculino aparecem no quarto em uma “brincadeira suspeita”, que envolvia toques íntimos entre eles.

