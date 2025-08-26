Peter e Andreza Jordan anunciam fim do casamento após quase 30 anos juntos
O anúncio foi feito através das redes sociais.
Na noite desta segunda-feira (25), Peter Jordan e Andreza Jordan anunciaram oficialmente, por meio de uma publicação nas redes sociais, o fim do casamento que durou quase três décadas. Em uma mensagem carregada de carinho, respeito e maturidade, o casal comunicou aos seguidores que, apesar de não serem mais um casal, continuam unidos como amigos, parceiros de vida e pais dedicados.
Para mais detalhes sobre essa emocionante decisão
