Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Peter e Andreza Jordan anunciam fim do casamento após quase 30 anos juntos

O anúncio foi feito através das redes sociais.

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Peter e Andreza Jordan anunciam fim do casamento após quase 30 anos juntos Portal Pop Mais

Na noite desta segunda-feira (25), Peter Jordan e Andreza Jordan anunciaram oficialmente, por meio de uma publicação nas redes sociais, o fim do casamento que durou quase três décadas. Em uma mensagem carregada de carinho, respeito e maturidade, o casal comunicou aos seguidores que, apesar de não serem mais um casal, continuam unidos como amigos, parceiros de vida e pais dedicados.

Para mais detalhes sobre essa emocionante decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.