Peter e Andreza Jordan anunciam fim do casamento após quase 30 anos juntos O anúncio foi feito através das redes sociais. Portal Pop Mais|Do R7 25/08/2025 - 22h38 (Atualizado em 25/08/2025 - 22h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Peter e Andreza Jordan anunciam fim do casamento após quase 30 anos juntos Portal Pop Mais

Na noite desta segunda-feira (25), Peter Jordan e Andreza Jordan anunciaram oficialmente, por meio de uma publicação nas redes sociais, o fim do casamento que durou quase três décadas. Em uma mensagem carregada de carinho, respeito e maturidade, o casal comunicou aos seguidores que, apesar de não serem mais um casal, continuam unidos como amigos, parceiros de vida e pais dedicados.

Para mais detalhes sobre essa emocionante decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Morre Rogério Meanda, guitarrista da banda Blitz

Morre Rogério Meanda, guitarrista da Blitz e parceiro musical de Cazuza

Ancelotti deixa Neymar de fora e anuncia convocação da Seleção com retorno de Paquetá e novidades