Polícia mira influenciadores em esquema de jogos ilegais, lavagem de dinheiro e um histórico de escândalos e violência Portal Pop Mais

Era para ser apenas mais uma manhã comum nas redes sociais, onde a vida dos influenciadores parece seguir entre publi posts, stories e momentos compartilhados com milhões de seguidores. Mas, nesta quinta-feira (7), o glamour virtual deu lugar à ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A Operação Desfortuna foi deflagrada para desmantelar uma rede de promoção ilegal de jogos de azar online, suspeita de lavar grandes quantias de dinheiro com o uso da imagem de influenciadores digitais.

Para entender todos os detalhes dessa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

