POP Mais indica: cinco faixas de pop reggae de François Marius
Inspirado por levar uma mensagem de positividade à todos os públicos do mundo, François Marius trabalha...
Inspirado por levar uma mensagem de positividade à todos os públicos do mundo, François Marius trabalha em suas músicas uma mistura de técnica e paixão, unindo reggae, pop, jazz e latin music.
Inspirado por levar uma mensagem de positividade à todos os públicos do mundo, François Marius trabalha em suas músicas uma mistura de técnica e paixão, unindo reggae, pop, jazz e latin music.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra as cinco faixas imperdíveis de François Marius!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra as cinco faixas imperdíveis de François Marius!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: