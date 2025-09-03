POP Mais indica: cinco faixas de pop reggae de François Marius Inspirado por levar uma mensagem de positividade à todos os públicos do mundo, François Marius trabalha... Portal Pop Mais|Do R7 03/09/2025 - 16h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

POP Mais indica: cinco faixas de pop reggae de François Marius Portal Pop Mais

Inspirado por levar uma mensagem de positividade à todos os públicos do mundo, François Marius trabalha em suas músicas uma mistura de técnica e paixão, unindo reggae, pop, jazz e latin music.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra as cinco faixas imperdíveis de François Marius!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Empresário gaúcho deixa herança bilionária para Neymar Jr.

Sophie Turner será Lara Croft em série live-action de Tomb Raider no Prime Video, com gravações marcadas para 2026

Matuê é o primeiro rapper brasileiro com mais de 1 bilhão de streams em dois álbuns