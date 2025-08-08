Por que o Instagram baniu Isabel Veloso? O Instagram tirou do ar, nesta semana, o perfil oficial de Isabel Veloso, influenciadora seguida por... Portal Pop Mais|Do R7 08/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 08/08/2025 - 09h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Por que o Instagram baniu Isabel Veloso? Portal Pop Mais

O Instagram tirou do ar, nesta semana, o perfil oficial de Isabel Veloso, influenciadora seguida por mais de 3,3 milhões de pessoas. Conhecida por compartilhar nas redes a sua luta contra o câncer desde 2023, Isabel contou que foi pega de surpresa com a desativação da conta e que vai acionar a Justiça para tentar reverter a decisão.

Para saber mais sobre essa situação e as reações de Isabel, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Ed Sheeran lança single com clipe estrelado por Rupert Grint

Quem é Felca, influencer que denunciou Hytalo Santos?

“MEXE”: Pabllo Vittar anuncia feat com o girl group sul-coreano NMIXX