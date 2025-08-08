Por que o Instagram baniu Isabel Veloso?
O Instagram tirou do ar, nesta semana, o perfil oficial de Isabel Veloso, influenciadora seguida por...
O Instagram tirou do ar, nesta semana, o perfil oficial de Isabel Veloso, influenciadora seguida por mais de 3,3 milhões de pessoas. Conhecida por compartilhar nas redes a sua luta contra o câncer desde 2023, Isabel contou que foi pega de surpresa com a desativação da conta e que vai acionar a Justiça para tentar reverter a decisão.
Para saber mais sobre essa situação e as reações de Isabel, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
