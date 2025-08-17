Porsche de Anderson Neiff se choca contra poste na BR-232 Na manhã deste domingo (17), um Porsche — cujo proprietário é o influenciador digital e cantor... Portal Pop Mais|Do R7 17/08/2025 - 17h38 (Atualizado em 17/08/2025 - 17h38 ) twitter

novo viral anderson neiff Portal Pop Mais

Na manhã deste domingo (17), um Porsche — cujo proprietário é o influenciador digital e cantor Anderson Neiff — colidiu com um poste em um trecho da BR-232. Ainda não há confirmação se ele estava dirigindo o veículo no momento do acidente.

Para mais detalhes sobre o acidente e as últimas atualizações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

