Porsche de Anderson Neiff se choca contra poste na BR-232

Na manhã deste domingo (17), um Porsche — cujo proprietário é o influenciador digital e cantor...

Portal Pop Mais|Do R7

Na manhã deste domingo (17), um Porsche — cujo proprietário é o influenciador digital e cantor Anderson Neiff — colidiu com um poste em um trecho da BR-232. Ainda não há confirmação se ele estava dirigindo o veículo no momento do acidente.

Para mais detalhes sobre o acidente e as últimas atualizações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

