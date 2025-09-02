Prestes a desembarcar em SP para jogo da NFL, Taylor Swift é considerada “talismã” do Corinthians; entenda
Ao que tudo indica, Taylor Swift desembarcará em São Paulo nesta sexta-feira (5) para acompanhar seu noivo, Travis Kelce, no jogo da NFL entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, na NeoQuímica Arena. Embora seja a primeira visita da cantora ao estádio do Corinthians, sua história com o clube alvinegro vem de longa data, e tudo por causa de uma coincidência que virou tradição entre os torcedores.
