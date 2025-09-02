Prestes a desembarcar em SP para jogo da NFL, Taylor Swift é considerada “talismã” do Corinthians; entenda Ao que tudo indica, Taylor Swift desembarcará em São Paulo nesta sexta-feira (5) para acompanhar seu... Portal Pop Mais|Do R7 02/09/2025 - 18h39 (Atualizado em 02/09/2025 - 18h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prestes a desembarcar em SP para jogo da NFL, Taylor Swift é considerada “talismã” do Corinthians; entenda Portal Pop Mais

Ao que tudo indica, Taylor Swift desembarcará em São Paulo nesta sexta-feira (5) para acompanhar seu noivo, Travis Kelce, no jogo da NFL entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, na NeoQuímica Arena. Embora seja a primeira visita da cantora ao estádio do Corinthians, sua história com o clube alvinegro vem de longa data, e tudo por causa de uma coincidência que virou tradição entre os torcedores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa conexão inusitada!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

No Voz Delas: 20 músicas de artistas independentes

Nataly Mega posta álbum de fotos com novo namorado; veja

Entenda o diagnóstico de insuficiência venosa crônica que afeta Donald Trump