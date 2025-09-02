Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Prestes a desembarcar em SP para jogo da NFL, Taylor Swift é considerada “talismã” do Corinthians; entenda

Ao que tudo indica, Taylor Swift desembarcará em São Paulo nesta sexta-feira (5) para acompanhar seu...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Prestes a desembarcar em SP para jogo da NFL, Taylor Swift é considerada “talismã” do Corinthians; entenda Portal Pop Mais

Ao que tudo indica, Taylor Swift desembarcará em São Paulo nesta sexta-feira (5) para acompanhar seu noivo, Travis Kelce, no jogo da NFL entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, na NeoQuímica Arena. Embora seja a primeira visita da cantora ao estádio do Corinthians, sua história com o clube alvinegro vem de longa data, e tudo por causa de uma coincidência que virou tradição entre os torcedores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa conexão inusitada!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.