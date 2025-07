Preta Gil recebe homenagem de Gominho no Dia do Amigo: ‘Força da natureza’ No dia 20 de julho é celebrado o Dia do Amigo. Aproveitando a data, Gominho resolveu... Portal Pop Mais|Do R7 20/07/2025 - 19h18 (Atualizado em 20/07/2025 - 19h18 ) twitter

No dia 20 de julho é celebrado o Dia do Amigo. Aproveitando a data, Gominho resolveu fazer uma linda homenagem à Preta Gil, que trava uma batalha contra um câncer no estômago.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre essa emocionante homenagem!

