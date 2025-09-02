Primeira imagem de Paulo Vilhena como Gugu Liberato em ‘Tremembé’ viraliza nas redes; veja A equipe da série ‘Tremembé’, produção nacional que estreia em 31 de outubro no catálogo do... Portal Pop Mais|Do R7 02/09/2025 - 12h58 (Atualizado em 02/09/2025 - 12h58 ) twitter

Primeira imagem de Paulo Vilhena como Gugu Liberato em 'Tremembé' viraliza nas redes; veja Portal Pop Mais

A equipe da série ‘Tremembé’, produção nacional que estreia em 31 de outubro no catálogo do Prime Video, divulgou nesta quinta-feira (28) a primeira foto de Paulo Vilhena caracterizado como Gugu Liberato (1959-2019). O ator dará vida ao icônico apresentador na trama, que também conta com Marina Ruy Barbosa no papel de Suzane Von Richthofen, condenada pelo assassinato dos pais em 2002.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa produção que promete agitar as redes sociais!

