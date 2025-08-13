Privacidade Avançada no WhatsApp: o que é e por que você deve ativar?
O WhatsApp acaba de lançar um recurso importante chamado Privacidade Avançada da Conversa. Ele oferece proteção reforçada para os chats, tanto em conversas individuais quanto em grupos, impedindo ações como exportar conversas, baixar mídias automaticamente ou usar ferramentas de inteligência artificial relacionadas ao conteúdo das mensagens.
Para saber mais sobre como ativar essa nova funcionalidade e garantir a sua privacidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
