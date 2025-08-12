Projeto contra adultização de menores nas redes sociais avança na Câmara Depois de o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), dizer que a Casa vai... Portal Pop Mais|Do R7 12/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 12/08/2025 - 08h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Projeto contra adultização de menores nas redes sociais avança na Câmara Portal Pop Mais

Depois de o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), dizer que a Casa vai pautar propostas contra a adultização de crianças e adolescentes, uma proposta em especial ganhou força para ir a votação em plenário. A proposição estabelece mecanismos para o combate de conteúdos de exploração sexual de crianças e adolescentes em ambiente digital, também cria regulações para o uso de redes sociais e jogos online para crianças e adolescentes.

Para saber mais sobre essa importante proposta e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Pais de crianças e adolescentes expostos nas redes serão investigados, diz MPPB

“The Life Of A Showgirl”: Taylor Swift anuncia novo álbum

Letra e tradução: “The Life Of A Showgirl” – Taylor Swift e Sabrina Carpenter