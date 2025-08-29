Logo R7.com
Psy, cantor de “Gangnam Style”, é investigado por uso irregular de medicamentos controlados

A investigação aponta que o esquema começou em 2022.

Portal Pop Mais|Do R7

O cantor sul-coreano Psy, de 47 anos, famoso mundialmente pelo hit “Gangnam Style”, está sendo investigado pela polícia de Seul por suposto envolvimento em um esquema irregular de obtenção de medicamentos controlados.

