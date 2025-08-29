Psy, cantor de “Gangnam Style”, é investigado por uso irregular de medicamentos controlados A investigação aponta que o esquema começou em 2022. Portal Pop Mais|Do R7 29/08/2025 - 07h38 (Atualizado em 29/08/2025 - 07h38 ) twitter

Psy, cantor de

O cantor sul-coreano Psy, de 47 anos, famoso mundialmente pelo hit “Gangnam Style”, está sendo investigado pela polícia de Seul por suposto envolvimento em um esquema irregular de obtenção de medicamentos controlados.

Para mais detalhes sobre essa investigação e as declarações do cantor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

