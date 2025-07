Qual o real estado de saúde de Arlindo Cruz? O sambista Arlindo Cruz, segue internado desde abril com um quadro de pneumonia. Rumores a respeito... Portal Pop Mais|Do R7 23/07/2025 - 21h18 (Atualizado em 23/07/2025 - 21h18 ) twitter

arlindo cruz Portal Pop Mais

O sambista Arlindo Cruz, segue internado desde abril com um quadro de pneumonia. Rumores a respeito da morte do cantor circularam nas redes sociais. Aos 66 anos, o artista lida com graves sequelas de um AVC sofrido em 2017.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as atualizações sobre a saúde de Arlindo Cruz!

