Qual o significado de “Tears”, novo single de Sabrina Capenter?

Sabrina Carpenter segue consolidando sua imagem como uma das artistas pop mais criativas e ousadas da...

Sabrina Carpenter segue consolidando sua imagem como uma das artistas pop mais criativas e ousadas da atualidade. Em “Tears”, a cantora aposta em uma mistura de sensualidade e humor ácido para entregar uma mensagem que vai além da pista de dança: ser responsável pode ser extremamente sexy.

