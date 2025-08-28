Qual o significado de “Tears”, novo single de Sabrina Capenter?
Sabrina Carpenter segue consolidando sua imagem como uma das artistas pop mais criativas e ousadas da atualidade. Em “Tears”, a cantora aposta em uma mistura de sensualidade e humor ácido para entregar uma mensagem que vai além da pista de dança: ser responsável pode ser extremamente sexy.
Para entender mais sobre essa nova canção e suas nuances, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
