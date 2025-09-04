Quem é a brasileira que disse ter sido abusada por Jeffrey Epstein A brasileira Marina Lacerda, de 37 anos, revelou publicamente sua identidade como uma das sobreviventes do... Portal Pop Mais|Do R7 04/09/2025 - 13h02 (Atualizado em 04/09/2025 - 13h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Washington (United States), 03/09/2025.- Survivor of the Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell sex-trafficking scandal Marina Lacerda speaks at a press conference with other survivors outside the US Capitol in Washington, DC, USA, 03 September 2025. On 02 September the House Oversight Committee released 33,000 pages of documents on the scandal that they received from the Department of Justice. EFE/EPA/JIM LO SCALZO JIM LO SCALZO/EFE

A brasileira Marina Lacerda, de 37 anos, revelou publicamente sua identidade como uma das sobreviventes do falecido predador sexual Jeffrey Epstein.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa história impactante.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

“O Morro dos Ventos Uivantes” ganha trailer e já enfrenta críticas por embranquecimento de personagem

O dia 4 é de Beyoncé: cantora completa 44 anos cercada de simbolismos

Justin Bieber surpreende e anuncia lançamento do álbum “Swag II” para amanhã, 5