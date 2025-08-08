Quem é Felca, influencer que denunciou Hytalo Santos? O influenciador digital Felca voltou a movimentar a internet nesta semana ao publicar um vídeo direcionado... Portal Pop Mais|Do R7 08/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 08/08/2025 - 08h58 ) twitter

Felca processou perfis que associaram seu nome ao crime de pedofilia. Portal Pop Mais

O influenciador digital Felca voltou a movimentar a internet nesta semana ao publicar um vídeo direcionado ao colega Hytalo Santos. Na gravação, que ultrapassou 1 milhão de visualizações em poucas horas, Felca acusa Hytalo de promover a sexualização de crianças e adolescentes para gerar engajamento.

Para saber mais sobre a trajetória e as polêmicas envolvendo Felca, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

