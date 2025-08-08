Quem é Felca, influencer que denunciou Hytalo Santos?
O influenciador digital Felca voltou a movimentar a internet nesta semana ao publicar um vídeo direcionado...
O influenciador digital Felca voltou a movimentar a internet nesta semana ao publicar um vídeo direcionado ao colega Hytalo Santos. Na gravação, que ultrapassou 1 milhão de visualizações em poucas horas, Felca acusa Hytalo de promover a sexualização de crianças e adolescentes para gerar engajamento.
Para saber mais sobre a trajetória e as polêmicas envolvendo Felca, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
